cat girl (CATGF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in cat girl (CATGF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

cat girl (CATGF) Informatie The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community's role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making. Officiële website: https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd

cat girl (CATGF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cat girl (CATGF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.10K Totale voorraad: $ 999.73M Circulerende voorraad: $ 999.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.10K Hoogste ooit: $ 0.02035891 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

cat girl (CATGF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cat girl (CATGF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATGF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATGF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATGF begrijpt, kun je de live prijs van CATGF token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATGF Wil je weten waar je CATGF naartoe gaat? Onze CATGF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATGF token!

