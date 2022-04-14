Cat Duck (CUCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cat Duck (CUCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cat Duck (CUCK) Informatie Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Officiële website: https://catduck.lol

Cat Duck (CUCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cat Duck (CUCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.96K $ 13.96K $ 13.96K Totale voorraad: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Circulerende voorraad: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.96K $ 13.96K $ 13.96K Hoogste ooit: $ 0.00253203 $ 0.00253203 $ 0.00253203 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cat Duck (CUCK) prijs

Cat Duck (CUCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cat Duck (CUCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CUCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CUCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CUCK begrijpt, kun je de live prijs van CUCK token verkennen!

