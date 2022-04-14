Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Castle Of Blackwater (COBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Castle Of Blackwater (COBE) Informatie Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Officiële website: https://castleofblackwater.com/ Whitepaper: https://docs.castleofblackwater.com/ Koop nu COBE!

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Castle Of Blackwater (COBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.22K $ 69.22K $ 69.22K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 926.14K $ 926.14K $ 926.14K Hoogste ooit: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Laagste ooit: $ 0.00776589 $ 0.00776589 $ 0.00776589 Huidige prijs: $ 0.00927611 $ 0.00927611 $ 0.00927611 Meer informatie over Castle Of Blackwater (COBE) prijs

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Castle Of Blackwater (COBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COBE begrijpt, kun je de live prijs van COBE token verkennen!

