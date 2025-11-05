CastDex (CASTDEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

CastDex (CASTDEX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CASTDEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CASTDEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000116, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CASTDEX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CastDex (CASTDEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Circulerende voorraad 70.00B 70.00B 70.00B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CastDex is $ 29.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CASTDEX is 70.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.76K.