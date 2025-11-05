CashBunny (BUNNY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -7.04% Prijswijziging (7D) -7.04%

CashBunny (BUNNY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BUNNY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BUNNY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BUNNY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -7.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CashBunny (BUNNY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Circulerende voorraad 1.50B 1.50B 1.50B Totale voorraad 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

De huidige marktkapitalisatie van CashBunny is $ 115.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BUNNY is 1.50B, met een totale voorraad van 1618588402.670985. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 125.47K.