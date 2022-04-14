CASH (CASH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CASH (CASH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CASH (CASH) Informatie $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Officiële website: https://www.cash.markets/

CASH (CASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CASH (CASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.35K $ 82.35K $ 82.35K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.64K $ 103.64K $ 103.64K Hoogste ooit: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010364 $ 0.00010364 $ 0.00010364 Meer informatie over CASH (CASH) prijs

CASH (CASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CASH (CASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CASH begrijpt, kun je de live prijs van CASH token verkennen!

