Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Officiële website: https://crisprai.org/ Koop nu CRISPR!

Cas9 (CRISPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cas9 (CRISPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 188.86K $ 188.86K $ 188.86K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 188.86K $ 188.86K $ 188.86K Hoogste ooit: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018887 $ 0.00018887 $ 0.00018887 Meer informatie over Cas9 (CRISPR) prijs

Cas9 (CRISPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cas9 (CRISPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRISPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRISPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRISPR begrijpt, kun je de live prijs van CRISPR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRISPR Wil je weten waar je CRISPR naartoe gaat? Onze CRISPR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRISPR token!

