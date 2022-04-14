Carry (CRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Carry (CRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Carry (CRE) Informatie "Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. " Officiële website: https://carryprotocol.io/ Whitepaper: https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2

Carry (CRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Carry (CRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Hoogste ooit: $ 0.084369 $ 0.084369 $ 0.084369 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002056 $ 0.0002056 $ 0.0002056 Meer informatie over Carry (CRE) prijs

Carry (CRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Carry (CRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRE begrijpt, kun je de live prijs van CRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van CRE Wil je weten waar je CRE naartoe gaat? Onze CRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRE token!

