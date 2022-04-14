Carlo (CARLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Carlo (CARLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Carlo (CARLO) Informatie Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he's got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you're game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Officiële website: https://www.carlo.dog/ Whitepaper: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap

Carlo (CARLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Carlo (CARLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 831.14K $ 831.14K $ 831.14K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 831.14K $ 831.14K $ 831.14K Hoogste ooit: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00083126 $ 0.00083126 $ 0.00083126 Meer informatie over Carlo (CARLO) prijs

Carlo (CARLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Carlo (CARLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CARLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CARLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CARLO begrijpt, kun je de live prijs van CARLO token verkennen!

