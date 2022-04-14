Carlo Acutis (SAINT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Carlo Acutis (SAINT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Carlo Acutis (SAINT) Informatie Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Officiële website: https://saintcarlosol.xyz/

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Carlo Acutis (SAINT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.37K $ 130.37K $ 130.37K Totale voorraad: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Circulerende voorraad: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.37K $ 130.37K $ 130.37K Hoogste ooit: $ 0.00556528 $ 0.00556528 $ 0.00556528 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013046 $ 0.00013046 $ 0.00013046 Meer informatie over Carlo Acutis (SAINT) prijs

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Carlo Acutis (SAINT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAINT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAINT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAINT begrijpt, kun je de live prijs van SAINT token verkennen!

