Wat is CareCoin (CARE)?

The purpose of CARE is to revolutionize the world from a medical perspective so that all people in the world can be free from various diseases and lead healthy and satisfying lives. The cash generated from this PJ will be used to invest in the early realization of future medical technology and to expand access to treatment for those who cannot receive satisfactory treatment due to financial reasons.You

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

CareCoin (CARE) hulpbron Officiële website