Carbon Emission Blockchain (CEB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Laagste prijs $ 0.00596147$ 0.00596147 $ 0.00596147 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +0.11% Prijswijziging (7D) +0.11%

Carbon Emission Blockchain (CEB) real-time prijs is $0.00604083. De afgelopen 24 uur werd er CEB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CEB hoogste prijs aller tijden is $ 1.49, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00596147 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CEB met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +0.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 60.41K$ 60.41K $ 60.41K Circulerende voorraad 4.47M 4.47M 4.47M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Carbon Emission Blockchain is $ 27.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CEB is 4.47M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 60.41K.