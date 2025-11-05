BeursDEX+
De live Captain Kuma prijs vandaag is 0.00591813 USD. Volg realtime KUMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KUMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 KUMA naar USD live prijs:

$0.00591869
$0.00591869$0.00591869
-2.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Captain Kuma (KUMA) live prijsgrafiek
Captain Kuma (KUMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0054502
$ 0.0054502$ 0.0054502
24u laag
$ 0.00621758
$ 0.00621758$ 0.00621758
24u hoog

$ 0.0054502
$ 0.0054502$ 0.0054502

$ 0.00621758
$ 0.00621758$ 0.00621758

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0054502
$ 0.0054502$ 0.0054502

+2.77%

-2.74%

-17.50%

-17.50%

Captain Kuma (KUMA) real-time prijs is $0.00591813. De afgelopen 24 uur werd er KUMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0054502 en een hoogtepunt van $ 0.00621758, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KUMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01017393, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0054502 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KUMA met +2.77% veranderd in het afgelopen uur, -2.74% in de afgelopen 24 uur en -17.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Marktinformatie

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

--
----

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,369.2753474
899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

De huidige marktkapitalisatie van Captain Kuma is $ 5.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KUMA is 899.99M, met een totale voorraad van 899994369.2753474. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.32M.

Captain Kuma (KUMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Captain Kuma naar USD $ -0.000167232025026852.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Captain Kuma naar USD $ -0.0021895394.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Captain Kuma naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Captain Kuma naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000167232025026852-2.74%
30 dagen$ -0.0021895394-36.99%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Captain Kuma (KUMA)?

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Captain Kuma Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Captain Kuma (KUMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Captain Kuma (KUMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Captain Kuma te bekijken.

Bekijk nu de Captain Kuma prijsvoorspelling !

KUMA naar lokale valuta's

Captain Kuma (KUMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Captain Kuma (KUMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KUMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Captain Kuma (KUMA)

Hoeveel is Captain Kuma (KUMA) vandaag waard?
De live KUMA prijs in USD is 0.00591813 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KUMA naar USD prijs?
De huidige prijs van KUMA naar USD is $ 0.00591813. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Captain Kuma?
De marktkapitalisatie van KUMA is $ 5.32M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KUMA?
De circulerende voorraad van KUMA is 899.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KUMA?
KUMA bereikte een ATH-prijs van 0.01017393 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KUMA?
KUMA zag een ATL-prijs van 0.0054502 USD.
Wat is het handelsvolume van KUMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KUMA is -- USD.
Zal KUMA dit jaar hoger gaan?
KUMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KUMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Captain Kuma (KUMA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

