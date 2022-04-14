Captain GOOFY (GOOF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Captain GOOFY (GOOF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Captain GOOFY (GOOF) Informatie Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It's not just a token; it's a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy's crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Officiële website: https://captaingoofy.com/

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Captain GOOFY (GOOF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Captain GOOFY (GOOF) prijs

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Captain GOOFY (GOOF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOF begrijpt, kun je de live prijs van GOOF token verkennen!

