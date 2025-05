Wat is Caprisun (CSUN)?

The Caprisun project is making waves on TRON! Dive into our thrilling initiative, grab a pack of Caprisun, and join the fun. With a community of passionate content creators, gigachads, and Caprisun enthusiasts, we're set to reach new heights. As Justin Sun, TRON’s visionary founder, says, we're heading TO THE SUN! Be part of this exciting journey, contribute to our growth, and enjoy the ride with us.

