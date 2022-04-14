Capricorn (CAPRICORN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Capricorn (CAPRICORN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Capricorn (CAPRICORN) Informatie Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn! Officiële website: https://astrofolio.xyz/ Koop nu CAPRICORN!

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Capricorn (CAPRICORN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 835.63K $ 835.63K $ 835.63K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 835.63K $ 835.63K $ 835.63K Hoogste ooit: $ 0.00765628 $ 0.00765628 $ 0.00765628 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00083564 $ 0.00083564 $ 0.00083564 Meer informatie over Capricorn (CAPRICORN) prijs

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Capricorn (CAPRICORN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAPRICORN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAPRICORN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAPRICORN begrijpt, kun je de live prijs van CAPRICORN token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAPRICORN Wil je weten waar je CAPRICORN naartoe gaat? Onze CAPRICORN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAPRICORN token!

