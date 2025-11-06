Cappuccino Assassino (ASSINO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -10.88% Prijswijziging (7D) -10.88%

Cappuccino Assassino (ASSINO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ASSINO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASSINO hoogste prijs aller tijden is $ 0.01414307, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASSINO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Cappuccino Assassino is $ 5.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASSINO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.99K.