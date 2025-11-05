CaoCao (CAOCAO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.1672 $ 0.1672 $ 0.1672 24u laag $ 0.310583 $ 0.310583 $ 0.310583 24u hoog 24u laag $ 0.1672$ 0.1672 $ 0.1672 24u hoog $ 0.310583$ 0.310583 $ 0.310583 Hoogste prijs ooit $ 0.310583$ 0.310583 $ 0.310583 Laagste prijs $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -35.91% Prijswijziging (7D) +134.57% Prijswijziging (7D) +134.57%

CaoCao (CAOCAO) real-time prijs is $0.18696. De afgelopen 24 uur werd er CAOCAO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1672 en een hoogtepunt van $ 0.310583, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAOCAO hoogste prijs aller tijden is $ 0.310583, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.063527 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAOCAO met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -35.91% in de afgelopen 24 uur en +134.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Circulerende voorraad 30.32M 30.32M 30.32M Totale voorraad 30,323,824.657250535 30,323,824.657250535 30,323,824.657250535

De huidige marktkapitalisatie van CaoCao is $ 5.68M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAOCAO is 30.32M, met een totale voorraad van 30323824.657250535. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.68M.