De live CaoCao prijs vandaag is 0.18696 USD. Volg realtime CAOCAO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CAOCAO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live CaoCao prijs vandaag is 0.18696 USD. Volg realtime CAOCAO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CAOCAO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CAOCAO

CAOCAO Prijsinformatie

Wat is CAOCAO

CAOCAO officiële website

CAOCAO tokenomie

CAOCAO Prijsvoorspelling

CaoCao logo

CaoCao Prijs (CAOCAO)

Niet genoteerd

1 CAOCAO naar USD live prijs:

$0.18696
$0.18696$0.18696
-34.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
CaoCao (CAOCAO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:53:36 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1672
$ 0.1672$ 0.1672
24u laag
$ 0.310583
$ 0.310583$ 0.310583
24u hoog

$ 0.1672
$ 0.1672$ 0.1672

$ 0.310583
$ 0.310583$ 0.310583

$ 0.310583
$ 0.310583$ 0.310583

$ 0.063527
$ 0.063527$ 0.063527

+0.61%

-35.91%

+134.57%

+134.57%

CaoCao (CAOCAO) real-time prijs is $0.18696. De afgelopen 24 uur werd er CAOCAO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1672 en een hoogtepunt van $ 0.310583, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAOCAO hoogste prijs aller tijden is $ 0.310583, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.063527 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAOCAO met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -35.91% in de afgelopen 24 uur en +134.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Marktinformatie

$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M

--
----

$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M

30.32M
30.32M 30.32M

30,323,824.657250535
30,323,824.657250535 30,323,824.657250535

De huidige marktkapitalisatie van CaoCao is $ 5.68M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAOCAO is 30.32M, met een totale voorraad van 30323824.657250535. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.68M.

CaoCao (CAOCAO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van CaoCao naar USD $ -0.104759910107693.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van CaoCao naar USD $ +0.1740457940.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van CaoCao naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van CaoCao naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.104759910107693-35.91%
30 dagen$ +0.1740457940+93.09%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is CaoCao (CAOCAO)?

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

CaoCao (CAOCAO) hulpbron

Officiële website

CaoCao Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CaoCao (CAOCAO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CaoCao (CAOCAO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CaoCao te bekijken.

Bekijk nu de CaoCao prijsvoorspelling !

CAOCAO naar lokale valuta's

CaoCao (CAOCAO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CaoCao (CAOCAO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CAOCAO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over CaoCao (CAOCAO)

Hoeveel is CaoCao (CAOCAO) vandaag waard?
De live CAOCAO prijs in USD is 0.18696 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CAOCAO naar USD prijs?
De huidige prijs van CAOCAO naar USD is $ 0.18696. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CaoCao?
De marktkapitalisatie van CAOCAO is $ 5.68M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CAOCAO?
De circulerende voorraad van CAOCAO is 30.32M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CAOCAO?
CAOCAO bereikte een ATH-prijs van 0.310583 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CAOCAO?
CAOCAO zag een ATL-prijs van 0.063527 USD.
Wat is het handelsvolume van CAOCAO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CAOCAO is -- USD.
Zal CAOCAO dit jaar hoger gaan?
CAOCAO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CAOCAO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:53:36 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

