CameoCoin (CAMEO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00000489 24u hoog $ 0.0000050 Hoogste prijs ooit $ 0.0002207 Laagste prijs $ 0.00000489 Prijswijziging (1u) +0.78% Prijswijziging (1D) +2.64% Prijswijziging (7D) -18.14%

CameoCoin (CAMEO) real-time prijs is $0.00000502. De afgelopen 24 uur werd er CAMEO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000489 en een hoogtepunt van $ 0.0000050, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAMEO hoogste prijs aller tijden is $ 0.0002207, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000489 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAMEO met +0.78% veranderd in het afgelopen uur, +2.64% in de afgelopen 24 uur en -18.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CameoCoin (CAMEO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.02K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.02K Circulerende voorraad 999.33M Totale voorraad 999,325,689.527767

De huidige marktkapitalisatie van CameoCoin is $ 5.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAMEO is 999.33M, met een totale voorraad van 999325689.527767. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.02K.