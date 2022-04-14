Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Calvin in the Cabal (CALVIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Calvin in the Cabal (CALVIN) Informatie $CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he's bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance. Officiële website: https://www.cabalcalvin.com

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Calvin in the Cabal (CALVIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 858.21K $ 858.21K $ 858.21K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 858.21K $ 858.21K $ 858.21K Hoogste ooit: $ 0.00866542 $ 0.00866542 $ 0.00866542 Laagste ooit: $ 0.00050546 $ 0.00050546 $ 0.00050546 Huidige prijs: $ 0.00085633 $ 0.00085633 $ 0.00085633 Meer informatie over Calvin in the Cabal (CALVIN) prijs

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Calvin in the Cabal (CALVIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CALVIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CALVIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CALVIN begrijpt, kun je de live prijs van CALVIN token verkennen!

