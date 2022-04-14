Calum (CALUM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Calum (CALUM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Calum (CALUM) Informatie Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there's always a light to guide you home. Officiële website: https://www.instagram.com/cosasdecalum

Calum (CALUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Calum (CALUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K Totale voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Circulerende voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K Hoogste ooit: $ 0.00061814 $ 0.00061814 $ 0.00061814 Laagste ooit: $ 0.00001379 $ 0.00001379 $ 0.00001379 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Calum (CALUM) prijs

Calum (CALUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Calum (CALUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CALUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CALUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CALUM begrijpt, kun je de live prijs van CALUM token verkennen!

Prijsvoorspelling van CALUM Wil je weten waar je CALUM naartoe gaat? Onze CALUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CALUM token!

