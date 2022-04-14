Cakedog (CAKEDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cakedog (CAKEDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cakedog (CAKEDOG) Informatie Cakedog is the first token to launch from pancakeswap's new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap's recognition. Officiële website: https://cakedogbsc.com/

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cakedog (CAKEDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 111.33K $ 111.33K $ 111.33K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 111.33K $ 111.33K $ 111.33K Hoogste ooit: $ 0.00325348 $ 0.00325348 $ 0.00325348 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001113 $ 0.0001113 $ 0.0001113 Meer informatie over Cakedog (CAKEDOG) prijs

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cakedog (CAKEDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAKEDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAKEDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAKEDOG begrijpt, kun je de live prijs van CAKEDOG token verkennen!

