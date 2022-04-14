Cairo Bank (CBANK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cairo Bank (CBANK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cairo Bank (CBANK) Informatie Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Officiële website: https://cairofinance.app/ Whitepaper: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/

Cairo Bank (CBANK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cairo Bank (CBANK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 337.16K $ 337.16K $ 337.16K Totale voorraad: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Circulerende voorraad: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 376.26K $ 376.26K $ 376.26K Hoogste ooit: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Laagste ooit: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Huidige prijs: $ 0.104475 $ 0.104475 $ 0.104475 Meer informatie over Cairo Bank (CBANK) prijs

Cairo Bank (CBANK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cairo Bank (CBANK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CBANK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CBANK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CBANK begrijpt, kun je de live prijs van CBANK token verkennen!

Prijsvoorspelling van CBANK Wil je weten waar je CBANK naartoe gaat? Onze CBANK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CBANK token!

