Cainam (CAINAM) Informatie Cainam Ventures ("Cainam"), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives. Officiële website: https://cainamventures.com/

Cainam (CAINAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cainam (CAINAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K Totale voorraad: $ 974.80M $ 974.80M $ 974.80M Circulerende voorraad: $ 750.69M $ 750.69M $ 750.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.95K $ 50.95K $ 50.95K Hoogste ooit: $ 0.00950263 $ 0.00950263 $ 0.00950263 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Cainam (CAINAM) prijs

Cainam (CAINAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cainam (CAINAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAINAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAINAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAINAM begrijpt, kun je de live prijs van CAINAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAINAM Wil je weten waar je CAINAM naartoe gaat? Onze CAINAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAINAM token!

