bZx Protocol (BZRX) Informatie bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Officiële website: https://bzx.network/ Koop nu BZRX!

bZx Protocol (BZRX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bZx Protocol (BZRX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Totale voorraad: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Circulerende voorraad: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Hoogste ooit: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Laagste ooit: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Huidige prijs: $ 0.00290398 $ 0.00290398 $ 0.00290398 Meer informatie over bZx Protocol (BZRX) prijs

bZx Protocol (BZRX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bZx Protocol (BZRX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BZRX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BZRX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BZRX begrijpt, kun je de live prijs van BZRX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BZRX Wil je weten waar je BZRX naartoe gaat? Onze BZRX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BZRX token!

