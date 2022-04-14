BWOB (BWOB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BWOB (BWOB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BWOB (BWOB) Informatie Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team's wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob's visibility and engagement. Officiële website: https://www.bwobcoin.com

BWOB (BWOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BWOB (BWOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.75K $ 21.75K $ 21.75K Totale voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Circulerende voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.75K $ 21.75K $ 21.75K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BWOB (BWOB) prijs

BWOB (BWOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BWOB (BWOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BWOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BWOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BWOB begrijpt, kun je de live prijs van BWOB token verkennen!

Prijsvoorspelling van BWOB Wil je weten waar je BWOB naartoe gaat? Onze BWOB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

