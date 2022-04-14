BWED (BWED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BWED (BWED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BWED (BWED) Informatie $BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED's purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Officiële website: https://www.bwedbox.io/ Koop nu BWED!

BWED (BWED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BWED (BWED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Totale voorraad: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M Circulerende voorraad: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Hoogste ooit: $ 0.00522668 $ 0.00522668 $ 0.00522668 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BWED (BWED) prijs

BWED (BWED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BWED (BWED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BWED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BWED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BWED begrijpt, kun je de live prijs van BWED token verkennen!

Prijsvoorspelling van BWED Wil je weten waar je BWED naartoe gaat? Onze BWED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BWED token!

