Buz Economy (BUZ) Informatie The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Officiële website: https://buzeconomy.com Koop nu BUZ!

Buz Economy (BUZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Buz Economy (BUZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 862.26K $ 862.26K $ 862.26K Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 862.26K $ 862.26K $ 862.26K Hoogste ooit: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Laagste ooit: $ 0.057345 $ 0.057345 $ 0.057345 Huidige prijs: $ 0.057527 $ 0.057527 $ 0.057527 Meer informatie over Buz Economy (BUZ) prijs

Buz Economy (BUZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Buz Economy (BUZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUZ begrijpt, kun je de live prijs van BUZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUZ Wil je weten waar je BUZ naartoe gaat? Onze BUZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUZ token!

