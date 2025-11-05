BUY THE HAT (BTH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.29% Prijswijziging (1D) -12.74% Prijswijziging (7D) -53.72% Prijswijziging (7D) -53.72%

BUY THE HAT (BTH) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BTH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTH hoogste prijs aller tijden is $ 0.01883819, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTH met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, -12.74% in de afgelopen 24 uur en -53.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BUY THE HAT (BTH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 420.93K$ 420.93K $ 420.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 420.93K$ 420.93K $ 420.93K Circulerende voorraad 978.95M 978.95M 978.95M Totale voorraad 978,954,196.0539204 978,954,196.0539204 978,954,196.0539204

De huidige marktkapitalisatie van BUY THE HAT is $ 420.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTH is 978.95M, met een totale voorraad van 978954196.0539204. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 420.93K.