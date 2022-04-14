Buttercat (BUTT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Buttercat (BUTT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Buttercat (BUTT) Informatie Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin. Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin. Officiële website: https://www.buttercatsol.com/ Koop nu BUTT!

Buttercat (BUTT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Buttercat (BUTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.89K $ 27.89K $ 27.89K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.89K $ 27.89K $ 27.89K Hoogste ooit: $ 0.00966505 $ 0.00966505 $ 0.00966505 Laagste ooit: $ 0.00001561 $ 0.00001561 $ 0.00001561 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Buttercat (BUTT) prijs

Buttercat (BUTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Buttercat (BUTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUTT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUTT begrijpt, kun je de live prijs van BUTT token verkennen!

