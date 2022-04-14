Butter (BUTTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Butter (BUTTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Butter (BUTTER) Informatie What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What's next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Officiële website: https://www.butter.lol/ Whitepaper: https://www.butter.lol/#showcase Koop nu BUTTER!

Butter (BUTTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Butter (BUTTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 101.22K $ 101.22K $ 101.22K Totale voorraad: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Circulerende voorraad: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 101.22K $ 101.22K $ 101.22K Hoogste ooit: $ 0.00000477 $ 0.00000477 $ 0.00000477 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Butter (BUTTER) prijs

Butter (BUTTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Butter (BUTTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUTTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUTTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUTTER begrijpt, kun je de live prijs van BUTTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUTTER Wil je weten waar je BUTTER naartoe gaat? Onze BUTTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUTTER token!

