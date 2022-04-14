Busy (BUSY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Busy (BUSY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Busy (BUSY) Informatie Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Officiële website: https://busydao.io/ Whitepaper: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Koop nu BUSY!

Busy (BUSY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Busy (BUSY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 91.78K $ 91.78K $ 91.78K Totale voorraad: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Circulerende voorraad: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 91.78K $ 91.78K $ 91.78K Hoogste ooit: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Laagste ooit: $ 0.00020659 $ 0.00020659 $ 0.00020659 Huidige prijs: $ 0.00036004 $ 0.00036004 $ 0.00036004 Meer informatie over Busy (BUSY) prijs

Busy (BUSY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Busy (BUSY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUSY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUSY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUSY begrijpt, kun je de live prijs van BUSY token verkennen!

