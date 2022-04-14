Business Coin (BUSINESS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Business Coin (BUSINESS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Business Coin (BUSINESS) Informatie It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. Officiële website: https://professionalbusinesscoin.io/ Koop nu BUSINESS!

Business Coin (BUSINESS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Business Coin (BUSINESS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Totale voorraad: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Circulerende voorraad: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Hoogste ooit: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00128516 $ 0.00128516 $ 0.00128516 Meer informatie over Business Coin (BUSINESS) prijs

Business Coin (BUSINESS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Business Coin (BUSINESS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUSINESS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUSINESS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUSINESS begrijpt, kun je de live prijs van BUSINESS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUSINESS Wil je weten waar je BUSINESS naartoe gaat? Onze BUSINESS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUSINESS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!