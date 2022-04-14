Burr Governance Token (BURR) Tokenomie
BurrBear has built a novel DEX offering;
-Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades
-Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc).
-Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
Burr Governance Token (BURR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Burr Governance Token (BURR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BURR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BURR tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BURR begrijpt, kun je de live prijs van BURR token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.