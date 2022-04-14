BurnX (BRNX) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in BurnX (BRNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
BurnX (BRNX) Informatie

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

Officiële website:
https://burnx.win/
Whitepaper:
https://burnx.gitbook.io/getting-started

BurnX (BRNX) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BurnX (BRNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 6.71K
Totale voorraad:
$ 50.00M
Circulerende voorraad:
$ 50.00M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 6.71K
Hoogste ooit:
$ 0.01488626
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00013412
BurnX (BRNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van BurnX (BRNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BRNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BRNX tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BRNX begrijpt, kun je de live prijs van BRNX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRNX

Wil je weten waar je BRNX naartoe gaat? Onze BRNX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.