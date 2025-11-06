Burning Man Coin (BURNINGMAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -8.51% Prijswijziging (7D) -8.51%

Burning Man Coin (BURNINGMAN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BURNINGMAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BURNINGMAN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BURNINGMAN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -8.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Burning Man Coin (BURNINGMAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Circulerende voorraad 999.20M 999.20M 999.20M Totale voorraad 999,204,335.031226 999,204,335.031226 999,204,335.031226

De huidige marktkapitalisatie van Burning Man Coin is $ 5.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BURNINGMAN is 999.20M, met een totale voorraad van 999204335.031226. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.49K.