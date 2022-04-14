Burncoin (BURN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Burncoin (BURN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Burncoin (BURN) Informatie Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Officiële website: https://getburncoin.com/

Burncoin (BURN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Burncoin (BURN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 726.08K $ 726.08K $ 726.08K Totale voorraad: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Circulerende voorraad: $ 19.94M $ 19.94M $ 19.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 762.48K $ 762.48K $ 762.48K Hoogste ooit: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Laagste ooit: $ 0.01615564 $ 0.01615564 $ 0.01615564 Huidige prijs: $ 0.03641212 $ 0.03641212 $ 0.03641212 Meer informatie over Burncoin (BURN) prijs

Burncoin (BURN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Burncoin (BURN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BURN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BURN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BURN begrijpt, kun je de live prijs van BURN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BURN Wil je weten waar je BURN naartoe gaat? Onze BURN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BURN token!

