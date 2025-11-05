Burn On Bags (BURN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001679 $ 0.00001679 $ 0.00001679 24u laag $ 0.00001986 $ 0.00001986 $ 0.00001986 24u hoog 24u laag $ 0.00001679$ 0.00001679 $ 0.00001679 24u hoog $ 0.00001986$ 0.00001986 $ 0.00001986 Hoogste prijs ooit $ 0.00039824$ 0.00039824 $ 0.00039824 Laagste prijs $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 Prijswijziging (1u) +0.71% Prijswijziging (1D) +3.05% Prijswijziging (7D) -16.35% Prijswijziging (7D) -16.35%

Burn On Bags (BURN) real-time prijs is $0.00001987. De afgelopen 24 uur werd er BURN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001679 en een hoogtepunt van $ 0.00001986, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BURN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00039824, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000635 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BURN met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, +3.05% in de afgelopen 24 uur en -16.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Burn On Bags (BURN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Circulerende voorraad 825.58M 825.58M 825.58M Totale voorraad 825,579,980.1775028 825,579,980.1775028 825,579,980.1775028

De huidige marktkapitalisatie van Burn On Bags is $ 16.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BURN is 825.58M, met een totale voorraad van 825579980.1775028. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.40K.