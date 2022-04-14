Bunnie ($BUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bunnie ($BUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bunnie ($BUN) Informatie Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Officiële website: https://bunnieonsol.co/ Koop nu $BUN!

Bunnie ($BUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bunnie ($BUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Totale voorraad: $ 986.68M $ 986.68M $ 986.68M Circulerende voorraad: $ 986.68M $ 986.68M $ 986.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.93K $ 10.93K $ 10.93K Hoogste ooit: $ 0.00582441 $ 0.00582441 $ 0.00582441 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bunnie ($BUN) prijs

Bunnie ($BUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bunnie ($BUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BUN begrijpt, kun je de live prijs van $BUN token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BUN Wil je weten waar je $BUN naartoe gaat? Onze $BUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BUN token!

