BunkerCoin (BUNKER) Informatie The world's biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750'000 sqft of bunker space and 10'700'000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Officiële website: https://bunkercoin.io/ Whitepaper: https://bunkercoin.io/whitepaper

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BunkerCoin (BUNKER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Totale voorraad: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Circulerende voorraad: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Hoogste ooit: $ 0,00863041 $ 0,00863041 $ 0,00863041 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0,00128556 $ 0,00128556 $ 0,00128556 Meer informatie over BunkerCoin (BUNKER) prijs

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BunkerCoin (BUNKER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUNKER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUNKER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUNKER begrijpt, kun je de live prijs van BUNKER token verkennen!

