Wat is BundL (BUNDL)?

BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments. NFT and BUndler tech Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BundL (BUNDL) hulpbron Officiële website