Bunana (BUNANA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00253684 $ 0.00253684 $ 0.00253684 24u laag $ 0.00282366 $ 0.00282366 $ 0.00282366 24u hoog 24u laag $ 0.00253684$ 0.00253684 $ 0.00253684 24u hoog $ 0.00282366$ 0.00282366 $ 0.00282366 Hoogste prijs ooit $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Laagste prijs $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Prijswijziging (1u) -1.91% Prijswijziging (1D) +8.94% Prijswijziging (7D) +3.36% Prijswijziging (7D) +3.36%

Bunana (BUNANA) real-time prijs is $0.00276357. De afgelopen 24 uur werd er BUNANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00253684 en een hoogtepunt van $ 0.00282366, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BUNANA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00595379, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00114749 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BUNANA met -1.91% veranderd in het afgelopen uur, +8.94% in de afgelopen 24 uur en +3.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bunana (BUNANA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bunana is $ 2.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BUNANA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.76M.