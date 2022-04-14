Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bumshaft (BUMSHAFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bumshaft (BUMSHAFT) Informatie Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength Officiële website: https://bumshaft.fun

Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bumshaft (BUMSHAFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bumshaft (BUMSHAFT) prijs

Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bumshaft (BUMSHAFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUMSHAFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUMSHAFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUMSHAFT begrijpt, kun je de live prijs van BUMSHAFT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUMSHAFT Wil je weten waar je BUMSHAFT naartoe gaat? Onze BUMSHAFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

