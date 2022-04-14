Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomie
Bumshaft (BUMSHAFT) Informatie
Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength
Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bumshaft (BUMSHAFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis.
Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Bumshaft (BUMSHAFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BUMSHAFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BUMSHAFT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BUMSHAFT begrijpt, kun je de live prijs van BUMSHAFT token verkennen!
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.