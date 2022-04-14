Bumper (BUMP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bumper (BUMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bumper (BUMP) Informatie Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Officiële website: https://bumper.fi

Bumper (BUMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bumper (BUMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 216.81K $ 216.81K $ 216.81K Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 276.99K $ 276.99K $ 276.99K Hoogste ooit: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00110795 $ 0.00110795 $ 0.00110795 Meer informatie over Bumper (BUMP) prijs

Bumper (BUMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bumper (BUMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUMP begrijpt, kun je de live prijs van BUMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUMP Wil je weten waar je BUMP naartoe gaat? Onze BUMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUMP token!

