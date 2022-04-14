BULLSHARK (BSHARK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BULLSHARK (BSHARK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BULLSHARK (BSHARK) Informatie $BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/ Officiële website: https://bullshark.fun/ Koop nu BSHARK!

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BULLSHARK (BSHARK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.12K $ 45.12K $ 45.12K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.12K $ 45.12K $ 45.12K Hoogste ooit: $ 0.00814924 $ 0.00814924 $ 0.00814924 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BULLSHARK (BSHARK) prijs

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BULLSHARK (BSHARK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSHARK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSHARK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BSHARK begrijpt, kun je de live prijs van BSHARK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BSHARK Wil je weten waar je BSHARK naartoe gaat? Onze BSHARK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BSHARK token!

