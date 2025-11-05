Bull Pepe (BULLPEPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000894 $ 0.00000894 $ 0.00000894 24u laag $ 0.00000992 $ 0.00000992 $ 0.00000992 24u hoog 24u laag $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 24u hoog $ 0.00000992$ 0.00000992 $ 0.00000992 Hoogste prijs ooit $ 0.00088808$ 0.00088808 $ 0.00088808 Laagste prijs $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) +1.40% Prijswijziging (7D) -46.68% Prijswijziging (7D) -46.68%

Bull Pepe (BULLPEPE) real-time prijs is $0.00000987. De afgelopen 24 uur werd er BULLPEPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000894 en een hoogtepunt van $ 0.00000992, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BULLPEPE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00088808, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000894 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BULLPEPE met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, +1.40% in de afgelopen 24 uur en -46.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bull Pepe (BULLPEPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Bull Pepe is $ 9.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BULLPEPE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.87K.