Built on Nothing (BON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00012379 $ 0.00012379 $ 0.00012379 24u laag $ 0.00013943 $ 0.00013943 $ 0.00013943 24u hoog 24u laag $ 0.00012379$ 0.00012379 $ 0.00012379 24u hoog $ 0.00013943$ 0.00013943 $ 0.00013943 Hoogste prijs ooit $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Laagste prijs $ 0.00012234$ 0.00012234 $ 0.00012234 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) -3.39% Prijswijziging (7D) -20.39% Prijswijziging (7D) -20.39%

Built on Nothing (BON) real-time prijs is $0.00013178. De afgelopen 24 uur werd er BON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00012379 en een hoogtepunt van $ 0.00013943, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BON hoogste prijs aller tijden is $ 0.0019941, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00012234 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BON met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -3.39% in de afgelopen 24 uur en -20.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Built on Nothing (BON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 132.37K$ 132.37K $ 132.37K Circulerende voorraad 832.32M 832.32M 832.32M Totale voorraad 999,320,416.10478 999,320,416.10478 999,320,416.10478

De huidige marktkapitalisatie van Built on Nothing is $ 110.25K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BON is 832.32M, met een totale voorraad van 999320416.10478. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 132.37K.