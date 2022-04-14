Buildr (BLDR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Buildr (BLDR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Buildr (BLDR) Informatie Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share. Officiële website: https://buildr.bot

Buildr (BLDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Buildr (BLDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.67K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.67K Hoogste ooit: $ 0.00110243 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Buildr (BLDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Buildr (BLDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLDR begrijpt, kun je de live prijs van BLDR token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLDR Wil je weten waar je BLDR naartoe gaat? Onze BLDR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLDR token!

