Bueno (BUENO) Informatie Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Officiële website: https://buenocat.com/

Bueno (BUENO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bueno (BUENO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.37K $ 42.37K $ 42.37K Totale voorraad: $ 870.90M $ 870.90M $ 870.90M Circulerende voorraad: $ 870.90M $ 870.90M $ 870.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.37K $ 42.37K $ 42.37K Hoogste ooit: $ 0.01093737 $ 0.01093737 $ 0.01093737 Laagste ooit: $ 0.00001489 $ 0.00001489 $ 0.00001489 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bueno (BUENO) prijs

Bueno (BUENO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bueno (BUENO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUENO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUENO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUENO begrijpt, kun je de live prijs van BUENO token verkennen!

