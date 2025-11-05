Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.980477 $ 0.980477 $ 0.980477 24u laag $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24u hoog 24u laag $ 0.980477$ 0.980477 $ 0.980477 24u hoog $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Hoogste prijs ooit $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) +0.43% Prijswijziging (7D) +0.04% Prijswijziging (7D) +0.04%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) real-time prijs is $1.001. De afgelopen 24 uur werd er BUCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.980477 en een hoogtepunt van $ 1.017, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BUCK hoogste prijs aller tijden is $ 1.23, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BUCK met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, +0.43% in de afgelopen 24 uur en +0.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.61M$ 32.61M $ 32.61M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.61M$ 32.61M $ 32.61M Circulerende voorraad 32.54M 32.54M 32.54M Totale voorraad 32,543,675.72645617 32,543,675.72645617 32,543,675.72645617

De huidige marktkapitalisatie van Bucket Protocol BUCK Stablecoin is $ 32.61M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BUCK is 32.54M, met een totale voorraad van 32543675.72645617. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.61M.